Frigorífico reabre e gera 2 mil empregos em MT

(Foto:Reprodução) – A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, retomou na segunda-feira, dia 17, as atividades da unidade industrial da Friboi localizada na cidade de Juara (MT). A reinauguração da unidade será responsável pela geração de 350 empregos. O número se soma aos 1.450 novos postos que serão gerados com a recuperação da unidade de Diamantino (MT) e às 210 vagas que foram abertas pela unidade de Confresa (MT) na última semana. Com tudo isso, a previsão da Companhia é gerar cerca de 2.000 novos empregos no Mato Grosso até o final de 2023.

A unidade iniciará as operações de maneira escalonada, com processamento de 300 cabeças em um primeiro momento, com previsão de expansão gradual até atingir a sua capacidade máxima. A planta tem capacidade de processamento de 700 cabeças e conta posicionamento logístico que garante acesso a importantes regiões produtoras. Além disso, está bem localizada para abastecer a demanda doméstica e possui habilitações para atender importantes mercados no exterior.

“A reinauguração da nossa planta em Juara é mais uma prova do compromisso da Friboi com os nossos fornecedores da região e com o estado de Mato Grosso. Com esse movimento, vamos garantir capacidade produtiva adequada localmente, além de reforçar a nossa condição de relevância para a geração de emprego e renda no estado”, destaca Renato Costa, Presidente da Friboi.

O investimento para retomada da unidade de Juara (MT) vem como complemento ao anúncio feito pela empresa no final de junho, com o aporte relevante para recuperação e modernização da unidade da Diamantino (MT), que será a maior unidade da Friboi no País. “É mais uma prova de como a região é estratégica para a Friboi e da nossa disposição em continuar contribuindo para ao desenvolvimento econômico local”, ressalta Renato.

Atualmente, a JBS é responsável pela geração de mais de 9.500 empregos diretos em Mato Grosso. Quando todos os investimentos anunciados estiverem materializados e a reforma da unidade de Diamantino estiver finalizada, a expectativa é que esse número aumente para cerca de 11.500 empregos diretos gerados pela JBS no estado.

Nos últimos dias, a empresa já realizou eventos testes e reuniões na região, com todos os colaboradores recém-contratados, com o objetivo de fazer os ajustes finos para a retomada das operações da unidade de Juara. Eles começam os trabalhos imediatamente. A Friboi também já está com as primeiras escalas negociadas com produtores da região, para receber animais nesta primeira semana de retomada de atividades.

Fonte: FOLHAMAX e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2023/10:01:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...