Homem é preso em cumprimento a mandado por roubo e tráfico de drogas em Santarém

Ruan Lucas Oliveira foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e apresentado ao delegado plantonista — Foto: Blog do Pião

O suspeito ainda tentou se esconder da polícia embaixo da cama.

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) em cumprimento a um mandado de prisão por roubo e tráfico de drogas, no bairro Área Verde, em Santarém, oeste do Pará. No momento da prisão, o suspeito tentou se esconder dos militares embaixo da cama. Uma arma de fogo foi apreendida.

Além de responder por suspeita de tráfico de drogas, Ruan Lucas Oliveira também deve responder por porte ilegal de arma. No momento da prisão, os militares encontraram em posse do suspeito uma arma de fogo.

Ruan Lucas Oliveira foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e apresentado ao delegado plantonista, Renan Viana, que realizou todos os procedimentos cabíveis e o encaminhou para o presídio de Santarém.

De acordo com a polícia, Ruan Lucas também é suspeito de ter assaltado em uma loja no centro comercial de Santarém. Vídeos divulgados em grupo de WhatsApp mostram Ruan ferido e perdendo sangue depois de ser atropelado por um veículo quando tentava realizar mais um assalto.

No vídeo, um morador filma e narra que o suspeito abandonou a moto no meio de uma vegetação em uma serra, no bairro Vigia, e fugiu com outro motociclista.

Na ocasião, a polícia foi acionada por moradores. Uma guarnição foi ao local e apreendeu a moto, de cor preta. Mas de acordo com informações da polícia, a cor da moto foi adulterada de vermelha para preta.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Roubos.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2023/08:33:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...