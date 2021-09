Bebê é morta a tiros enquanto mamava nos braços da mãe; entenda

Além da criança, o pai e a mãe também foram mortos. Ainda não há suspeitos do triplo homicídio (Foto Reprodução: Divulgação)

Uma criança de quase um ano foi atingida por disparos de arma de fogo enquanto mamava nos braços da mãe. Além da bebê, o pai e a mãe também foram alvejados. Os três morreram no local. O triplo homicídio aconteceu na última terça-feira (7), em Horizonte, município da Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. As informações são do portal Metrópoles.

O casal, ambos com 25 anos, e a filha deles estavam no interior de um veículo, em uma estrada de terra na localidade de Catu, quando foram atingidos pelos disparos. A criança foi encontrada morta nos braços da mãe, que estava sentada no banco do passageiro ao lado do companheiro, que conduzia o carro

08.09.21 17h32

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...