Fumaça dentro de agência bancária mobiliza polícia em alerta de assalto em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com a chegada da polícia, se constatou que na verdade o dispositivo de segurança da agência é que havia disparado, soltando fumaça no ambiente.

Equipe da Polícia Militar foram mobilizadas no início da madrugada de domingo (13), depois que populares viram uma nuvem de fumaça se espalhar na área dos caixas eletrônicos da agência do Banco da Amazônia, na avenida Jamanxim , bairro Centro, em Novo Progresso.

You May Also Like