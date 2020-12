Prefeito eleito participa de encontro para debater medidas contra ações ambientais

(Foto:Redes Sociais) – O prefeito eleito Gelson Dill (MDB) de Novo Progresso participou de um encontro com produtores, garimpeiros e empresários na Câmara Municipal com objetivo de adotar medidas para coibir o abuso cometido pelos fiscais ambientais no município de Novo Progresso. A OAB Subseção de Novo Progresso participou do evento.

O município vem sendo palco de ações ambientais, realizada por órgão do governo federal (IBAMA /ICMBio) e estadual (SEMAS).

As ações fazem parte do programa de ações preventivas e repressivas contra crimes ambientais na região da Amazônia Legal, a Operação Verde Brasil 2 teve a vigência prorrogada até o dia 30 de abril de 2021.

A reunião aconteceu dia 7 de dezembro e foi divulgada nas redes sociais.

O prefeito eleito Gelson dill participou de uma importante reunião nessa segunda-feira,com líderes dos garimpeiros da região, na pauta: Operações do IBAMA que destruíram máquinas nos últimos dias, a luta pela legalização da atividade e fortalecimento das entidades representativas da classe. O evento contou também com a participação dos presidentes da OAB e câmara de vereadores de Novo Progresso, diversos trabalhadores da mineração expressaram as duras batalhas que enfrentam para sustento de familiares.

