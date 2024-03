Funcionário diz que matou patrão porque recebeu cheque cruzado

Facões apreendidos com autores junto a pertences da vítima. (Foto: Divulgação/DOF)

Gerente de fazenda contou que não recebia há meses e acabou pedindo demissão.

David Rodrigues Lima, de 25 anos, acusado de matar o fazendeiro João Luiz Martins Cavalheiro, de 75 anos, com diversos golpes de facão, contou em depoimento que pediu demissão da fazenda, pois fazia meses que não recebia e estava até sem comida e quando pediu as contas recebeu cheque cruzado. O crime aconteceu na tarde do último domingo (25) na fazenda Relógio, localizada na região do Nabileque, em Corumbá, município que fica a 428 km da Capital.

Em depoimento, o jovem contou que é natural de Santa Catarina e que fazia cerca de três meses que estava trabalhando no local, como gerente. Ainda em depoimento, o funcionário contou que passou alguns dias cobrando o patrão para fazer o acerto das contas, pois queria ir embora da fazenda, sem sucesso.

No dia que pediu demissão, os dois acabaram tendo uma pequena discussão, mas segundo o funcionário, João o mandou terminar o serviço em um trator e garantiu que daria em seguida o dinheiro para ele ir embora.

David disse que quando chegou para pegar o acerto reparou que o cheque era nominal e cruzado e ficou irritado. Ele foi até um boteco próximo à fazenda junto de Alexsandro da Silva Sampaio, funcionário que também foi preso suspeito de envolvimento no latrocínio.

Para a polícia, David disse que planejou matar o fazendeiro na volta do bar. Ele chegou na fazenda, encontrou a vítima sentada na varanda. Assim que o fazendeiro o viu, David se levantou e foi em direção dele com um facão e desferiu vários golpes na região do pescoço. Mesmo caído, David continuou a esfaquear a vítima na intenção de “terminar o serviço”.

Após isso, o assassino foi até o quarto da vítima, pegou a chave de uma caminhonete e saiu com Alexsandro. Os dois passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão convertida de flagrante para preventiva, pois os dois já tinha passagens por roubo e furto.

Entenda – Após o crime, ainda durante a noite, a dupla passava pela MS-243 sentido à BR-262 e furou o bloqueio com a caminhonete, mas foi interceptada. Segundo a polícia quando questionado, David confessou que ele e Alexandro eram os autores do assassinato do fazendeiro. Também confirmou que o motivo foi a demissão.

Na caminhonete foram encontrados facões e vários pertences da vítima, como carteira, R$ 225 em dinheiro, R$ 844 em cheque, e um relógio. Os dois ex-funcionários foram presos em flagrante por latrocínio.

Fonte: Campo Grande News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2024/12:53:31

