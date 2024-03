CASO SEQUINEL – Acusados de matar fazendeiro e roubar gado são condenados a mais de 20 anos de prisão pela Justiça de Novo Progresso

Gessiclei Ferraz de Oliveira,Edivaldo Nunes Araújo e Bruno Tiago Ferraz de Oliveira foram condenados pela morte do fazendeiro João Sequinel. – (Fotos:Reprodução Via WhatsApp)-

Justiça condena três por autoria de matar fazendeiro e roubar rebanho bovino em Novo Progresso

Fazendeiro desapareceu no dia 04 de Junho de 2019, nunca mais foi visto, na época a Policia Civil apontou o sobrinho principal suspeito de envolvimento no roubo de mais de 180 cabeças de bovinos da fazenda do pecuarista João Batista Sequinel.

A justiça acatou a denúncia do Ministério Publico e, JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados EDIVALDO NUNES ARAÚJO, BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA E GESSICLELI FERRAZ DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal. Acusados EDIVALDO NUNES ARAÚJO, BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA E GESSICLELI FERRAZ DE OLIVEIRA com a PENA-BASE em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o réu Edivaldo; e em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o réu Bruno e para a ré Gessicleli em regime fechado.

Situação dos réus – Edivaldo Nunes Araújo está preso , Bruno Tiago Ferraz de Oliveira foragido, Gessiclei Ferraz de Oliveira responde em liberdade.

Sentença- A sentença foi proferida pela Juíza de Direito Soraya Muniz Calixto de Oliveira de Novo Progresso no ultimo dia 26 de fevereiro de 2024, e condenou os réus pelo crime de roubo qualificado pelo resultado morte, haja vista que se encontram provadas a materialidade e autoria do crime. O desfecho do caso pela Justiça teve repercussão positiva e valoriza a memória da sociedade e enaltece o Poder Judiciário Progressense.

Dr. Claudionir Farias, advogado da família da vitima teve participação importante e teve a função auxiliá-los ao longo dos procedimentos legais e acompanhou todo processo.

Entenda o Caso -Narram os autos que, na Fazenda Vitória, localizada na Vicinal Marajoara, KM 110, município de Novo Progresso/PA, os denunciados BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA, EDIVALDO NUNES ARAÚJO E GESSICLECI FERRAZ DE OLIVEIRA, em coautoria e unidades de desígnios, subtraíram – mediante violência física, com vontade livre e consciente e ânimo de assenhoramento definitivo – aproximadamente 300 (trezentas) cabeça de gabo da titularidade da vítima JOÃO BATISTASEQUINEL, oportunidade na qual, com a finalidade de se apoderar dos bovinos pertencentes à vítima, desapareceram com o ofendido e ceifaram sua vida sem deixar rastros, sendo encontrado apenas um crânio carbonizado com perfurações de balas, conforme a denúncia. A vitima João Batista Sequinel morava na propriedade rural conhecida por FAZENDA VITÓRIA, onde possuía aproximadamente 300 (trezentas) cabeças de gado e, misteriosamente, desapareceu de sua propriedade sem deixar vestígios, nem qualquer informação aos familiares do seu paradeiro.

De acordo com as investigações efetivadas pela Polícia Civil, EDIVALDO NUNES ARAÚJO e o seu cunhado BRUNO THIAGO FERRAZ foram os responsáveis por ceifar a vida e alienar as cabeças de gado que estavam na propriedade rural do ofendido, pois, de acordo com o que se infere das declarações prestadas perante a autoridade policial, tais denunciados, em coautoria e unidade de desígnios com GESSICLECI FERRAZ DE OLIVEIRA, negociaram os bovinos, bem como ceifaram a vida de JOÃO BATISTA SEQUINEL e desapareceram com seu corpo.

As investigações demonstram que, após o desaparecimento do ofendido, os denunciados EDIVALDO e BRUNO comercializaram os animais da propriedade rural como se fossem de sua titularidade, quais sejam, 183 (cento e oitenta e três) cabeças de gado, pelo valor de R$ 168.700,00 (cento e sessenta e oito mil e setecentos reais), sendo este montante distribuído entre a beneficiária GESSICLECI FERRAS DE OLIVEIRA e os acusados.

A fazenda onde o fazendeiro mantinha o rebanho bovino era arrendada distante 110 km na vicinal marajoara, existiam mais de 350 cabeças de bovinos adultos e o fazendeiro desapareceu e com investigação da polícia foi apreendida parte dos bovinos um crânio com restos mortais queimado foi encontrado com suspeita de ser do fazendeiro não foi comprovado em exames).

O crânio humano foi encontrado no sábado dia 14 de setembro de 2019, estava na fazenda onde sumiu os bovinos, as margens da vicinal Marajoara, não foi possível identificar o sexo, estava carbonizado com sinais de disparo de arma de fogo. A polícia acredita que a vítima foi executada e posteriormente teve seu corpo carbonizado, sendo utilizados pneus de veículo. Os restos mortais foram encontrados após uns 15 dias do desaparecimento do fazendeiro, na beira de um córrego queimado. E, que havia sinais de perfuração de arma de fogo no crânio, bem na nuca da cabeça dele tinha um buraco de bala, no local havia criação de suínos, aproximadamente 150 animais.

O Fazendeiro João Batista Sequinel (conhecido também por Paraná) de 54 anos, foi visto pela última vez início do mês entre dias 3 e 4 de Junho de 2019 na propriedade arrendada.

Conforme relatos do Delegado César Macedo Faustino, responsável pelo caso, 184 (cento e oitenta e quatro) cabeças de gado roubados da fazenda foi recuperado.

Os principais suspeitos trabalhavam com a vítima, e alegavam que o mesmo estava ausente por motivo de doença em tratamento na cidade de Sinop (MT), com doença do capim usaram desta mentira para alegar que estavam cuidando do gado e falsificaram documentos para vender os bovinos para terceiros.

Na época familiares da vítima chegaram na cidade de Novo Progresso onde vieram acompanhar e buscam informações sobre o desaparecimento do fazendeiro João B. Sequinel. “Eles discordam da versão da polícia – para eles os dois “Tio e Sobrinho” tinham bom relacionamento”.

Esse tipo de crime tem preocupado fazendeiros que estão sozinhos (sem família) em Novo Progresso, outras pessoas já foram vítimas desta truculência, somem com o proprietário do gado e roubam. A condenação foi bem aceita pela sociedade que confia na justiça, e por esclarecer e condenar os culpados desvendar o caso e

Outro Crime – Edivaldo Nunes Araújo , Bruno Tiago Ferraz de Oliveira e Gessiclei Ferraz de Oliveira respondem em outro processo do desaparecimento do Sobrinho do fazendeiro João Zequinel, o Zezão. Conforme relatos para policia os acusados mentiram para Zezão que o Tio mandou chama-lo. Zezão foi visto saindo do Hotel por volta das 03h00 min, em meados de junho de 2019, na companhia deEdivaldo Nunes Araújo , Bruno Tiago Ferraz de Oliveira e Gessiclei Ferraz de Oliveira em seu veiculo FORD/ECOSPORT de cor Cinza placa KJS 5108. O Veiculo foi vendido pelos criminosos na cidade de Peixoto de Azevedo (MT), Zezão nunca mais foi visto. (veja Boletim de Ocorrência abaixo)

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/03/2024/07:16:46

