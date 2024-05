Funcionário dos Correios é investigado por desvio de encomendas no Pará

Agente da Polícia Federal (PF) durante operação que investiga funcionário dos Correios, no Pará. — Foto: Ascom PF

Segundo a Polícia Federal (PF), os Correios receberam denúncias de extravio de encomendas, especialmente celulares comprados pela internet por clientes da região sudeste do estado.

Um funcionário dos Correios no Pará está sob investigação da Polícia Federal (PF), suspeito de desviar ou pegar encomendas alheias para si.

A equipe esteve em Tucumã, sudeste do estado, nesta quarta-feira (29), para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do servidor público. A corporação deflagrou a operação para combater a apropriação indevida de objetos dos Correios.

De acordo com as investigações, o funcionário é suspeito de ficar para si ou desviar objetos do interior da agência dos Correios de Ourilândia do Norte, também no interior do Pará.

“Durante o ano de 2023 os Correios receberam diversas reclamações de extravio de encomendas naquela agência, especialmente celulares comprados pela internet por clientes da região”, explicou a PF.

Os agentes informaram que nenhum objeto postal foi encontrado na residência do investigado, mas o celular dele foi apreendido e será encaminhado à perícia técnica para extração de dados, a fim de avançar na investigação.

De acordo com a corporação, o homem poderá responder pelo delito de peculato furto, quando um funcionário público se apropria ou desvia algo em benefício próprio ou de terceiros.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2024/13:55:10

