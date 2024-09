Funcionário morre eletrocutado durante Feira Agropecuária no nordeste do Pará

Foto: Reprodução | O incidente ocorreu durante a última noite do evento, que estava com lotação máxima e tinha como atração principal a cantora Manu Batidão.

Um trabalhador morreu eletrocutado na noite deste domingo (8), enquanto realizava serviços na Feira Agropecuária de Tailândia, realizada na casa de eventos Texas Rodeio, no nordeste do Pará. O incidente ocorreu durante a última noite do evento, que estava com lotação máxima e tinha como atração principal a cantora Manu Batidão. Devido à tragédia, a organização decidiu cancelar toda a programação da noite.

A Feira Agropecuária de Tailândia é um dos principais eventos da região e atrai grande público todos os anos. Segundo informações da Texas Rodeio, o homem era funcionário de uma empresa terceirizada, contratada para prestar serviços técnicos ao evento. A fatalidade aconteceu pouco antes da entrada da atração principal e em um momento de movimentação intensa, o que gerou grande confusão no local, já que muitos dos presentes inicialmente não compreenderam o que havia ocorrido.

O trabalhador estava na parte superior da estrutura de iluminação do palco e com o choque permaneceu grudado à estrutura de metal. Informações de testemunhas, ainda não confirmadas oficialmente, indicam que outro homem teria ficado gravemente ferido ao tentar ajudar a vítima e também ser eletrocutado. A reportagem de O Liberal solicitou informações às autoridades, incluindo a prefeitura do municpipio, e aguarda retorno.

Após o acidente, a organização da Feira Agropecuária de Tailândia emitiu uma nota informando sobre uma morte e lamentando o ocorrido, afirmando que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para investigar as circunstâncias da morte. A casa de eventos, junto com a prefeitura do município, decidiu suspender as apresentações que estavam programadas para a noite, incluindo o show de Manu Batidão.

O local foi esvaziado, e os presentes, orientados a deixar o recinto. A confusão inicial foi contida com a intervenção de seguranças e equipes de apoio. As autoridades locais devem investigar o acidente para determinar as causas exatas da descarga elétrica.

Manu Batidão se manifestou sobre a tragédia através de suas redes sociais, no início da madrugada desta segunda-feira (9). Na gravação, a artista informa sobre o cancelamento do seu show por causa da morte, relatando que uma segunda pessoa teria ficado ferida ao tentar ajudar a primeira vítima.

“Gente não vai mais ter show em Tailândia, infelizmente aconteceu um acidente. Eu estava descansando e fui acordada com essa notícia, alguém da estrutura levou um choque. Iam sendo duas fatalidades, porque um amigo foi ajudar o outro e acabou indo para o hospital”, disse Manu.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2024/19:54:23

