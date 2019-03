Gaby Amarantos lança clipe com Gleice do BBB. Veja o vídeo!

Poderosa e empoderada. Essa é a definição de Gaby Amarantos em seu mais novo clipe, “Sou + Eu”, lançado na noite de domingo (27). No vídeo, a paraense aparece com a campeã do BBB 18, Gleice Damasceno.

O clipe, com uma letra sobre o poder feminino e aceitação, já estreou em ritmo de sucesso. Em apenas 12 horas no ar, o vídeo já somava mais de 42 mil acessos apenas na plataforma Youtube.

