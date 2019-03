Garoto manda foto de corda para namorada e comete suicídio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ele era um jovem religioso, participante do grupo dos Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ainda trabalhava de ajudante em uma marcenaria. Fonte: Folha Max

Ele tirou a corda do pescoço do jovem e tentou socorre-lo. Ainda acionou o Corpo de Bombeiros, mas os agentes já encontraram o menor sem vida. F.H.S.L estava sozinho em casa.

De imediato, sua namorada L.R, 15 anos, avisou sua família e o padrasto dela foi a casa de F.H.S.L. No entanto, ao chegar na casa, o padastro da garota se deparou com o corpo pendurado em uma corda.

