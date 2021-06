Gás de cozinha fica 6% mais caro a partir de segunda-feira

(Foto:Reprodução) – O preço sobe para R$ 3,40 o quilo e será um dos mais caros nos últimos tempos.

No Brasil segundo dados de 2019 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 91% das famílias usam gás de botijão para cozinhar. Por conta disso, o consumidor tem se assustado com o aumento do preço no produto.

A partir de segunda-feira (14), a Petrobrás elevará em 5,9% o preço médio, ou seja, indo para R$ 3,40 o quilo. O valor médio do produto comercializado em Belém já está em R$ 93,14, ultrapassando a faixa de R$ 100 em diversos locais.

A petroleira afirmou que o reajuste para as distribuidoras segue o equilíbrio com o mercado internacional e acompanha as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio.

“O alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras”, compartilhou a empresa.

