Gisele manda novo aviso sobre Amazônia a Temer

A troca de tweets entre a top model brasileira Gisele Bündchen e o presidente Michel Temer ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (20).

Depois de pedir ao mandatário máximo da República que vetasse as medidas provisórias 756 e 758, que diminuiriam a área preservada da Amazônia, e ter sua solicitação atendida, Gisele agradeceu ao peemedebista, mas observou que “continua de olho”.

Em sua publicação, a modelo também compartilhou um pequeno texto, ponderando que o risco às florestas “ainda poderá voltar na forma de Projeto de Lei (PL)” e que “a nossa vida depende da saúde do nosso planeta”. Confira:

Obrigada por vetar as MPs Exmo Sr. Presidente @micheltemer, mas continuamos de olho! https://t.co/DcKTFjzjHX pic.twitter.com/gl3NvQa9hC

— Gisele Bündchen (@giseleofficial) 20 de junho de 2017

Em sua primeira mensagem endereçada ao presidente, na semana passada, Gisele também compartilhou o link da WWF-Brasil, ONG de conservação da natureza que colhia assinaturas contra a proposta.

As MPs alterariam os limites da Floresta Nacional de Jamanxim e do Parque Nacional de Jamanxim, no oeste do Pará, mas foram vetadas por Temer, que respondeu “pessoalmente” à modelo nas redes.

Fonte: Exame

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...