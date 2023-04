“Goiás é a maior exportadora de putas do planeta”, diz perito à ex-mulher goiana que o acusa de assédio

(Foto:Reprodução) – O perito Ricardo Molina, de 71 anos, que é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por violência doméstica, enviou um áudio para a ex-companheira Jannine Jasem, de 28 anos, em que utilizou do machismo e do preconceito geográfico para ofendê-la. Entre outras coisas, afirmou que Goiás, o Estado natal da ex, seria “a maior exportadora de putas do planeta”. Ao longo da mensagem, ela a acusa de mentir se aproveitar financeiramente da relação, e diz que se suicidaria caso esteja, no futuro próximo, na iminência de ser derrotado na Justiça.

“Entenda Jannine, eu estou perto da morte, não tenho nada a perder. Se você quiser, vamos brigar na Justiça. Eu morro antes. Você não vai ganhar. Você não vai me roubar, entenda isso. Se você estiver perto de ganhar, eu meto uma bala na minha cabeça e daí você não vai ganhar porque não vai ter mais nada. Está pensando que vai me roubar sua ladra goiana? Está pensando que sou otário?”, esbravejou.

Acontece que em seguida, Molina se contradiz, e assume que teria sido um “otário” por ter se relacionado com Jannine. Ela a acusa de aplicar um golpe financeiro a partir do casamento que tiveram, e tenta ofendê-la das mais variadas maneiras.

“Você planejou isso tudo. Só quis usufruir, isso é típico daquela tua terra, que é a maior exportadora de puta do planeta. É típico. Eu que fui otário e não escutei conselhos de quem estava vendo claramente que era um golpe do baú. E você ainda tem a petulância de dizer que acha que pode acabar comigo. Acabe. Destrua a minha carreira! Estou te desafiando a fazer isso. A tua não dá pra destruir porque nem nasceu ainda, é natimorta. Não tem merda de carreira nenhuma, você não sabe advogar. Quero ver destruir a minha. Você vai entregar minhas falas para uma juíza qualquer que seja feminista e vai dizer o quê? Que estou te assediando? Você me roubou e me achacou durante anos e agora vai dizer que está sendo prejudicada, com bolsinha de luxo e o cacete. Você tem um capital de quase R$ 200 mil em bolsas. Eu pago até hoje essa porcaria para você ficar posando de blogueirinha chique. Que chique? Tu és uma caipira lá de Anápolis, nunca vai ser chique. Você é uma inculta, nunca leu um livro, não passa da terceira página. Você nunca vai ser alguma coisa. Para ser uma advogada importante você tem que ter cultura, coisa que nunca teve e nem vai adquirir”, afirmou o perito.

Urinando na bíblia

Ricardo Molina é um perito criminal aposentado, de 71 anos, especialista em fonética forense. Ele ficou famoso nos anos 90 pela atuação em casos de repercussão nacional como o de PC Farias e do Massacre de Eldorado dos Carajás. Além disso, também é professor da Universidade de Campinas (Unicamp). Molina é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por agredir e ameaçar a ex-companheira Janinne Jasem, de 28 anos.

Em março passado, quando o casal já estava separado e se reuniu para conversar sobre o divórcio, as agressões ocorreram e a mulher fez questão de registrar os ataques. Uma série de vídeos gravados por Janinne e publicados na última quinta-feira (20) pelo portal Metrópoles, mostram as agressões. Em um deles, Molina aparece todo sujo, com as calças arriadas, e uma tarja para esconder suas genitálias, urinando sobre a Bíblia da ex.

“Isso vai me dar um grande prazer. A Bíblia da mulher. A que ensina ela a chupar um pau, mas ela não aprendeu. Então eu vou mijar em cima da Bíblia, e depois vou cagar, porque só mijar é pouco. E depois ela vai me processar e vamos passar um ano discutindo. Mas não é só mijo, é sangue”, diz Molina, em tom irônico, ao retirar a mão direita toda ensanguentada de dentro das calças.

“Eu vou colocar isso na internet, está transmitindo ao vivo”, diz Janinne. Molina rebate: “Vou colocar você rebolando a bunda em Anápolis”. “Pode colocar, não fiz nada demais, só dancei, e você está mijando em uma Bíblia”, respondeu a mulher.

Em outra imagem, também divulgada por Janinne, ela tentava recuperar alguns pertences na casa onde morava com Molina em Campinas, no interior de São Paulo, quando o homem se descontrola e começa a quebrar uma porta de vidro aos pontapés. Em outro vídeo, Molina é filmado arremessando bolsas, sapatos e outros pertences da ex, enquanto grita: “Morre, vagabunda! Vou mijar na sua cova”.

Na Justiça

De acordo com o depoimento de Janinne à Polícia Civil de São Paulo, as agressões começaram em 2021 e foram escalando desde então. O divórcio só veio em outubro de 2022. Horas antes da gravação dos vídeos, o ex-casal havia marcado para conversar em um restaurante. Mas a conversa terminou em agressão. Molina teria tomado bolsa e celular da vítima, que acabou devolvendo após tentativa de apartar a briga por parte dos funcionários do estabelecimento. Foram embora juntos, e as ameaças e ofensas seguiram ocorrendo no caminho. Ao chegarem em casa, os vídeos foram gravados.

Agora um inquérito baseado na Lei Maria da Penha foi aberto para investigar o caso de violência doméstica. Janinne, que também pediu medidas protetivas contra o ex, já prestou seu depoimento. Molina deve ser intimado a fazer o mesmo nos próximos dias.

Ao portal Metrópoles, o perito aposentado afirmou que a ex seria uma pessoa mentirosa, aproveitadora e sofre de transtorno borderline. “Ela tem um amante desde 2020. O que ela tem é narrativa para cativar feminista. Registrei uma queixa-crime e ela será investigada”, declarou.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 23/2023/06:47:27 a informação da revista Forum

