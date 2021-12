Maternidade realiza interrupção de gravidez em criança de 11 anos estuprada pelo avô em RR

Homem, de 53 anos, foi preso em Normandia, no Norte de Roraima — Foto: Divulgação/Ascom/Polícia Civil

Avô, um agricultor de 53 anos, foi preso nessa quinta-feira (23). Criança passa bem, conforme a Polícia Civil. Crime ocorreu em Normandia, no Norte do estado.

A Maternidade de Boa Vista realizou a interrupção da gravidez de uma menina, de 11 anos, que engravidou após ser estuprada pelo avô, em Normandia, no Norte de Roraima. O homem, um agricultor, de 53 anos, foi preso nessa quinta-feira (23). As informações são da Polícia Civil.

O crime foi descoberto no dia 7 de dezembro, após uma denúncia ao Disque 100. Na época, a criança estava grávida de 13 semanas. A interrupção foi solicitada pela mãe da menina, conforme previsto na legislação, quando a gravidez é resultado de abuso sexual.

ATUALIZAÇÃO: Inicialmente a Polícia Civil informou que a mãe da menina havia solicitado a interrupção da gravidez à Justiça, mas pouco depois alterou a informação e disse que a mulher solicitou à Maternidade de Boa Vista, sem que houvesse pedido judicial. A informação foi corrigida às 21h58 de 23/12/2021.

Conforme a Civil, a criança já passou pelo procedimento e está internada em um hospital em Boa Vista. O estado de saúde dela é considerado estável.

A vítima mora com a mãe e o padrasto, além dos dois irmãos menores, na Comunidade Indígena Raposa II, em Normandia. Ela relatou à Polícia que o avô aproveitava quando a mãe e o padrasto saiam para trabalhar e ela ficava em casa com os irmãos. O homem mandava os dois meninos saírem da casa para praticar o estupro. A violência sexual ocorreu por três vezes, conforme a vítima.

A menina relatou também que era ameaçada pelo avô. Caso ela contasse sobre os estupros, ele dizia que iria agredi-la, informou a Polícia.

A mãe da menina disse aos policiais que o agricultor afirmou ter estuprado a neta por vingança, pelo fato da família ter feito com que ele se separasse de uma antiga companheira. Ele também teria dito que “assumiria o erro”.

Durante o primeiro depoimento, conforme a Civil, o agricultor ficou calado e disse que só falaria em juízo. No entanto, após o cumprimento do mandado de prisão nessa quinta-feira, ele confessou o estupro e afirmou ter praticado por três vezes.(As informações são do G1 RR)

O mandado de prisão foi solicitado pelo Ministério Público Estadual da Comarca de Bonfim. A prisão foi formalizada na Delegacia de Normandia. O homem foi recambiado até Boa Vista e deve passar por Audiência de Custódia na manhã desta sexta-feira (24).

