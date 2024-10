Governo do Pará recebe Prêmio Internacional com o Programa “Por Todas Elas”

Foto: Reprodução | O Pará foi o único estado brasileiro a receber o reconhecimento global.

Com uma iniciativa eficaz e inovadora, o Governo do Pará conquistou destaque internacional com o Programa “Por Todas Elas”. Em apenas 7 meses, desde a sua criação, a iniciativa já beneficiou cerca de 50 mil mulheres em diversos municípios do Pará. Além de incentivar a participação das mulheres na política social e no empreendedorismo, a ação oferece serviços que visam fortalecer a autoconfiança de suas participantes. O Pará foi o único estado brasileiro a receber o reconhecimento global.

A vice-governadora Hana Ghassan foi quem representou o Estado na cerimônia de premiação, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (02), em Barcelona, Espanha, durante a realização da 9ª edição do Regional Best Practice Award. “Estou muito feliz em estar aqui representando as mulheres paraenses. É um projeto transversal, que envolve vários órgãos governamentais, e, além dos atendimentos médicos que oferece para as mulheres, odontológicos, jurídicos e serviços de embelezamento, que melhoram a autoestima da mulher, o projeto tem uma vertente importante, que é o empoderamento da mulher na política e na sociedade. O projeto faz a mulher entender que o lugar da mulher é onde ela quiser”, destacou Hana.

Além do “Por Todas Elas”, o prêmio reconheceu outras duas iniciativas: uma de Córdoba, na Argentina; e uma de Manabí, no Equador. A honraria é concedida pela Organização de Regiões Unidas (ORU Fogar), em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A premiação reúne projetos de diversas regiões do mundo que incentivam o desenvolvimento pessoal e são realizados por governos regionais.

Lançado em março de 2024, o programa “Por Todas Elas” já passou por 11 municípios. Além dos serviços de saúde, a ação oferta orientações jurídicas, palestras e ações educativas, criando um ambiente de empoderamento e aprendizado, transformando vidas e reforçando a mensagem de que cada mulher merece ser cuidada, respeitada e reconhecida em sua plenitude.

Fonte: Com Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/11:02:11

