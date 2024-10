Governo Federal decide não adotar horário de verão em 2024

Foto: Arquivo / Agência Brasil | Especialistas se reuniram 10 vezes nos últimos 45 dias para debater o assunto.

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (16) que o horário de verão não será retomado neste ano. A decisão foi tomada durante uma reunião em Brasília que avaliou os impactos econômicos e energéticos da medida. Segundo o governo, o benefício econômico da mudança de horário não justifica a sua adoção. Dessa forma, será mantido o horário convencional em todo o país. O ministro havia dito anteriormente que a medida só seria adotada se fosse “estritamente necessária”.

De acordo com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, houve zelo e cuidado ao se promover esse debate. Especialistas se reuniram dez vezes nos últimos 45 dias para tratar do assunto.

“Chegamos à conclusão de que não há necessidade para este verão. Temos a segurança energética assegurada. É o início de um processo de restabelecimento, ainda que muito modesto, de nossa condição hídrica”, afirmou, apontando que ainda vai ser avaliada a possibilidade de adoção em 2025.

A voltado horário de ver]ao havia sido recomendada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A entidade defende que a medida é essencial para enfrentar a crise hídrica que afeta o país. O Brasil vive a pior seca desde 1950, e a retomada do horário de verão poderia ajudar a aliviar a pressão sobre o sistema elétrico, reduzindo a demanda e o consumo de energia.

A seca tem impactado diretamente os reservatórios das hidrelétricas. Com níveis de água extremamente baixos, o país tem recorrido às usinas termelétricas, que utilizam combustíveis fósseis, como o carvão, para gerar energia. Esse tipo de produção é mais caro e menos eficiente do que as hidrelétricas, o que já levou a um aumento nas tarifas de energia para os consumidores.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2024/13:47:53

