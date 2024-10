A investigação teve início após duas adolescentes com suspeita de overdose serem internadas no hospital municipal, o que levou a identificação dos suspeitos. | Divulgação

A investigação teve início após duas adolescentes com suspeita de overdose serem internadas no hospital municipal, o que levou a identificação dos suspeitos.

Uma ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil desmontou um laboratório de drogas sintéticas e destruiu uma plantação caseira de maconha em Gurupá, na região do Marajó. Um casal foi preso na ação e todo o material foi apreendido.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Após monitoramento da casa dos acusados, policiais civis e militares flagraram a venda dos ilícitos. O casal suspeito de fornecer os entorpecentes recebeu voz de prisão.

No local, um laboratório completo para o cultivo de maconha foi encontrado, além de uma grande quantidade de drogas sintéticas.

Os materiais apreendidos incluem 127 unidades de droga sintética conhecida como Bala Tigrinho, 19 plantas de maconha, diversos equipamentos para cultivo e produção das drogas, frascos de esteroides, um simulacro de arma, além de outros itens.

Os acusados foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo:

Plantação de maconha é desmontada em Gurupá no Marajó | PA Leia mais https://t.co/llTcty1Br4 pic.twitter.com/nTw51GTi5N — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 16, 2024

Fonte: Lua Araújo, com informações de Marcos Onias/RBATV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2024/13:21:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...