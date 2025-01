Grávida e bebê de 6 meses morrem no Hospital Materno Infantil de Marabá | PA

Foto: Reprodução | A família registrou boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue a causa das mortes

DA REDAÇÃO — A parturiente Lois Lane Duarte Silva, de 30 anos, e seu bebê, de seis meses de gestação, morreram no Hospital Materno Infantil de Marabá (HMI) na madrugada desta quinta-feira (9). A família registrou boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue a causa das mortes.

O caso de Lois Lane se soma a um histórico de falhas no atendimento do HMI, que registrou mortes emblemáticas nos últimos anos, como as das grávidas Tereza Bianca, Andressa Alves e Jamila Carneiro.

Na época, as mortes foram atribuídas a fatores como negligência, falta de estrutura e denúncias de violência obstétrica. A direção do HMI ainda não havia se manifestado sobre as mortes de Lois Lane e do bebê até a publicação desta notícia.

O Hospital Materno Infantil de Marabá (HMI) é referência regional para atendimento de gestantes e recém-nascidos, recebendo pacientes não apenas da cidade, mas também de municípios vizinhos. Apesar de sua importância para a assistência materno-infantil na região, o HMI enfrenta desafios históricos relacionados à superlotação, falta de estrutura adequada e denúncias de negligência no atendimento.

O HMI é responsável por um volume considerado acima da média de partos e atendimentos de emergência obstétrica, funcionando como um ponto central para o sistema de saúde regional. Contudo, a infraestrutura limitada não acompanha a crescente demanda da população, o que frequentemente resulta em situações de precariedade. Relatos de leitos insuficientes, equipamentos inoperantes e sobrecarga de profissionais de saúde são recorrentes.

Nos últimos anos, o hospital tem sido alvo de denúncias por suposta negligência médica e violência obstétrica, que, em alguns casos, resultaram na morte de pacientes e recém-nascidos.

