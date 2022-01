Homem ameaça ex-mulher na delegacia: ‘Quando sair da cadeia, te mato!’ em Marabá

(Foto:Renato Chalu / Arquivo) – Caso ocorreu em Marabá, durante prisão de acusado de violência contra mulher

“Quando sair da cadeia, te mato!”. A ameaça foi feita por Kennedy Souza Lima, ao ingressar, preso, na 20ª Seccional Urbana de Marabá na quinta-feira (13), dirigindo-se à ex-mulher, mesmo na presença de policiais. Kennedy foi preso sob acusação de ameaçar matar a ex-esposa. Ele não aceita o fim do relacionamento. A ex-mulher do acusado já tinha uma medida protetiva contra ele por causa do histórico de agressões e ameaças por parte de Kennedy.

Relato

Na quinta, a ex-esposa conseguiu escapar do acusado. Ela correu e relatou o caso de violência aos policiais militares de uma guarnição em viatura avistada pela vítima. Contou que estava sendo perseguida pelo ex-marido. Os policiais ouviram a vítima acerca da situação nas proximidades da Rodoviária do Km 6, no Núcleo Nova Marabá, e, então, iniciaram buscas pelo acusado.

O homem foi encontrado e foi dada voz de prisão a Kennedy. Policiais notaram que o acusado apresentava sinais de embriaguez e, assim, estava ameaçando de morte a ex-companheira. (com informações de “Debate Carajás”).

