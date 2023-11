Homem bate em cachorro e é morto a golpes de canivete e pedradas,no Pará

Gerson foi assassinado a golpes de canivete e pedradas na cabeça horas depois de bater em cachorro – (Foto: Divulgação)

Um homem foi morto a golpes de canivete e pedradas. Ele teria sido assassinado por vingança após agredir um cachorro. O acusado, identificado como Nayn Kayron Morais de Souza, de 18 anos, foi preso em flagrante pelo crime que chocou moradores do sul do Pará. O crime ocorreu na terça-feira (21).

O corpo de Gerson José de Bastos, de 48 anos, foi encontrado em um terreno, na Avenida Independência, Bairro Novo Horizonte, Ourilândia do Norte. Uma enorme pedra suja de sangue foi achada ao lado do cadáver, que estava com o crânio achatado e marcas de cortes no pescoço.

De posse de informações, a polícia encontrou o suspeito, Nayn Kayron, na porta da casa dele. No mesmo local foram encontradas também as roupas utilizadas no crime ainda com sangue da vítima. Ele confessou o crime e alegou que o desafeto agrediu um cachorro de rua horas antes do homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito disse que chamou a vítima para dar uma volta e a levou para o lote baldio. Lá desferiu dois golpes de canivete no pescoço de Gerson e foi para casa. Disse que se limpou, comeu e voltou ao local uma hora após para “terminar o serviço”. Narrou que a vítima ainda estava respirando e pegou uma pedra e esmagou a cabeça de Gerson.

As roupas, o canivete e o local de crime passaram por exames realizados por peritos da Polícia Científica de Marabá. O preso acusado de homicídio triplamente qualificado foi submetido ao exame de corpo de delito e encontra-se à disposição da Justiça.

Fonte:Correio de Carajás/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/10:38:55

