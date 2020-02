Moradora encontra recém-nascida abandonada com carta em caixa de papelão em Marabá

Criança foi resgatada e acolhida por uma equipe do Conselho Tutelar(Foto:Reprodução)

Uma criança recém-nascida foi encontrada abandonada na rua em Marabá, município do sudeste paraense, na manhã desta quarta-feira (12). A criança, no sexo feminino, foi encontrada por uma moradora em frente à sua casa, na Folha 15, e foi resgatada por uma equipe do Conselho Tutelar municipal. Com a criança, a suposta mãe deixou um bilhete onde diz que “está de coração partido”.

Segundo informações do Conselho Tutelar, assim que encontrou a bebê dentro de uma caixa de papelão, a moradora acionou a Polícia Militar. Os policiais foram ao local e orientaram a mulher a procurar o Conselho, que foi ao local e tomou os procedimentos de acolhimento à recém-nascida.

Carta encontrada com a criança Carta encontrada com a criança (Reprodução)

Na carta, a suposta mãe da criança pede que a pessoa adote a criança pois ela “não pode cuidar”. “Sou mãe muito nova e não tenho condições de ficar. Não se preocupe pois nunca vou lhe perturbar”, diz um trecho do bilhete.

Apesar da situação de abandono, a criança passa bem. Segundo a Prefeitura Municipal de Marabá, o cordão umbilical da criança foi cortado e maneira errada, o que demonstra que ela nasceu em casa. Por causa disso, ela está internada na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), e apresenta estado de saúde estável.

A moradora também foi aconselhada pela polícia a registrar o caso na Delegacia de Polícia Civil.

Por:Caio Oliveira

