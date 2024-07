Homem com a cabeça a prêmio é encontrado morto a tiros em Alenquer | PA

Cláudio Santos estava com a cabeça a prêmio. Foto: Redes sociais

Um homem acusado de matar a esposa foi encontrado morto, com perfurações à bala, numa plantação de cacau na comunidade Novo Progresso, região do Bacabal, no município de Alenquer (PA). A família da vítima estava oferecendo R$ 500,00 para quem tivesse informações de seu paradeiro e R$ 10 mil para quem o capturasse.

O corpo do homem, Cláudio Teixeira dos Santos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (17), no meio de uma plantação de cacau, provavelmente atrás do comércio onde ele teria assassinado a sua esposa de prenome Elizângela, de 46 anos.

Até o momento não foram fornecidos mais detalhes do acontecido.

Morte e fuga

Cláudio era o principal suspeito de ter matado a sua mulher com um tiro à altura do peito por volta de 23h do início deste mês (dia 4). Depois disso, teria fugido. A princípio, houve boatos de que ele teria se matado, no entanto, confirmou-se que ele estava vivo.

Foragido da Justiça e com prisão preventiva decretada, a Polícia Civil do Pará (PCPA) passou a realizar as buscas de Cláudio pela comunidade. Parentes da vítima e moradores também o procuravam por conta própria, chegando a oferecer recompensa para quem o encontrasse.

Cláudio estava sendo comparado por muitas pessoas a Lázaro Barbosa de Sousa, um criminoso brasileiro que ganhou notoriedade em junho de 2021, após matar 4 pessoas de uma mesma família que residiam em uma chácara localizado no Incra 9, bairro da região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal.

De acordo com os moradores, Cláudio estaria nas matas armado e ameaçando de matar os 2 filhos homens que ele tinha com a esposa assassinada. A Polícia Civil do Pará em Alenquer está à frente das investigações do caso, com grande repercussão na cidade.

Fonte: Jeso Carneiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2024/11:11:17

