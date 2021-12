Homem considerado o mais alto do Brasil vai precisar amputar a perna

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal Folha de São Paulo.

Considerado o homem mais alto do país, Joélisson Fernandes da Silva – conhecido como Ninão – , vai passar por uma cirurgia na noite desta terça-feira (7) para amputar a perna direita. A operação é devido a uma infecção nos ossos provocada por bactérias e fungos. Ninão revelou que sofre constantemente devido a infecção, que perdura há quatro anos e o impede de andar. O homem de 2,37 metros de altura e 200 quilos conta que se locomove com uma cadeira de rodas. Para custear os procedimentos pré e pós-operatório e conseguir uma prótese adaptada para voltar a andar, a família de Ninão realizou uma campanha nas redes sociais e conseguiu arrecadar R$ 149 mil.

