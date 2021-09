Protesto contra Bolsonaro em Brasília pede democracia, impeachment e mais vacinas

por Estadao Conteudo 07/09/21 11:30 ‧ Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Às 9h30, cerca de 30 policiais militares faziam a segurança no local. Estudantes e representantes de movimentos sociais e de defesa do ambiente, de sindicatos e de partidos políticos também comparecem ao protesto.

Manifestantes de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro se reúnem desde as 9 horas deste 7 de Setembro na Torre de TV, área central de Brasília. Eles pedem a saída de Bolsonaro da Presidência da República. O local foi reservado aos grupos contrários a Bolsonaro, enquanto seus apoiadores se concentram na Esplanada dos Ministérios.

