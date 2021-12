Publicação Nº 0524/2021 – F T VARGAS EIRELI-ME (CERVEJA)

F T VARGAS EIRELI-ME (CERVEJA) , inscrita no CNPJ: 37.502.344/0001-09, situada na Av. Orival Prazeres, s/n (Lote 1 Quadra 20), bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU junto a SEMMA-NP a L.A.S (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO) através do protocolo 09/07/2021, com a validade até 05/10/2023, para a sua atividade, Comércio varejista de bebidas.

