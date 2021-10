Homem é assassinado a tiros na porta de sua casa, em Trairão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime, somente com as investigações da polícia é que vai apresentar as causas que motivaram esse delito.

Segundo informações de testemunhas, Lelê estava sentado na frente de sua casa quando uma dupla de criminosos numa moto Titan, de cor escura, chegou ao seu encontro e o alvejou com 4 tiros e rapidamente fugiram do local.

Local do crime(Foto: Reprodução) – Vítima era conhecido como Lelê e foi alvejado com vários disparos de arma de fogo quando estava sentado na frente da sua casa; segundo informações dupla de criminosos teriam chegado numa moto e atirado várias vezes contra a vitima que faleceu na hora.

You May Also Like