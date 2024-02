Homem é assassinado pelo sobrinho do patrão e tem o corpo enterrado em cova no Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- Corpo de Jean Carlos da Silva, 48, foi encontrado enterrado em uma cova rasa próximo da casa em que ele morava, em uma fazenda na zona rural de Ribeirão Cascalheira (900 km ao leste de Cuiabá), nesta terça-feira (20). Autor do crime foi preso em flagrante e é sobrinho do patrão da vítima.

Conforme informações, polícia foi comunicada pelo dono da fazenda sobre o crime. O homem foi informado que Jean e o sobrinho, de 25 anos, passaram o domingo consumindo bebida alcoólica e recebeu vários telefonemas do jovem durante a noite.

Preocupado, ligou para Jean e foi informado que o rapaz estava bastante bêbado e que ‘não falava coisa com coisa’. Já na manhã de terça, por volta das 5h de segunda-feira (19), recebeu uma mensagem do sobrinho informando que tinha matado Jean.

O homem até tentou contato com Jean, mas sem sucesso. O sobrinho também não respondeu mais mensagens e nem atendeu os telefonemas.

Com base nas informações, já na terça, a polícia foi até a casa e não encontrou ninguém. Os policiais receberam uma denúncia de que o suspeito estava a pé em uma estrada, junto com a esposa e com as filhas.

Ele foi encontrado, abordado e negou o crime inicialmente, dizendo que estava indo embora da chácara e que não ficaria mais ali. Diante da situação, ele foi encaminhado para a delegacia, onde confessou o crime.

Ele matou Jean após uma briga e enterrou o corpo perto da casa. Equipe da Polícia Civil, junto com a Perícia Oficial (Politec) foram até o local e encontraram a cova, que estava escondida com entulhos.

Para dificultar, o suspeito ainda queimou vários objetos em cima. Corpo foi retirado e encaminhado para a perícia em Água Boa. Caso segue sob investigação.

Fonte: Gazeta Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/13:00:57

