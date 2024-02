Missão empresarial de Sinop busca nos EUA atrair investidores e ampliar negócios

(Fotos: assessoria/Só Notícias)- A missão empresarial de Sinop tem, hoje, o segundo dia de reuniões com lideranças empresariais norte-americanas para divulgar as potencialidades da maior cidade do Nortão, atrair investimentos e abrir novos mercados para empresas sinopenses exportarem. O primeiro encontro, nesta terça-feira, foi Câmara do Comércio da Flórida onde os empresários foram orientados sobre opções de negócios, procedimentos para abertura de conta nos Estados Unidos e junto a empresas americanas para fazer negócios. Em seguida, o encontro foi na Piquet, empresa que atua no encaminhamento de vistos para fazer negociações nos Estados Unidos.

Ontem, dirigentes de entidades e lideranças políticas que compõem a comitiva, tiveram almoço com cerca de 70 americanos interessados em fazer negócios com Sinop em diversos setores, dentre eles imobiliário. Foram apresentadas o crescimento econômico de Sinop, que está entre os maiores do país, as opções de negócios. Recentemente, Sinop foi considerada a 4ª melhor cidade do Brasil para fazer negócios no comércio, pela consultoria Urban Systems/revista Exame e está entre as principais do país para negócios imobiliários. Com segundo principal aeroporto do Estado, Sinop opera com voos comerciais diários para São Paulo, Brasília, Cuiabá e, em abril, uma companhia aérea ampliará operações em Sinop com voos diurnos para São Paulo. Indústrias do agro sediadas em Sinop também exportam soja e milho para diversos países, assim como indústrias madeireiras tem negócios com americanos.

A missão sinopense fica até o dia 24 nos Estados Unidos e haverá encontros com dirigentes da Câmara de Comércio de Miami, Consulado do Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX)

Participam da missão empresarial o presidente da Unesin, Cleyton Laurindo, o diretor Miro Teodoro dos Anjos, o presidente do Sindicato Rural de Sinop, Ilson Redivo, presidente da Associação Médica, Fabio Barroso, o presidente da câmara municipal, Paulinho Abreu, secretário de Desenvolvimento Econômico, Klayton Gonçalves, diretores da Aces e demais entidades.

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/13:09:11

