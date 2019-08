Homem é atropelado por trem e foge de hospital ainda preso à maca

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada de O Liberal com informações do G1

Um paciente, que havia sido atropelado por um trem, aproveitou a troca de plantão para fugir, ainda amarrado à maca, do Hospital Municipal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O homem foi reconduzido ao hospital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

You May Also Like