Homem é baleado após reagir à prisão em Itaituba (PA)

Posteriormente, quando o acusado receber alta do hospital, será encaminhado para a delegacia para que as medidas cabíveis sejam tomadas. (As informações são dos sites Debate Carajás e Portal Giro).

O acusado foi atingido por um tiro no braço direito e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que o conduziu para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde Renato segue em observação.

Um homem, identificado como Renato Gama Lima, de 28 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo, após resistir a prisão na 6ª rua do bairro Floresta, em Itaituba, sudoeste do Pará. O caso ocorreu na quarta-feira (11), por volta das 17h.

