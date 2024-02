Homem é detido após causar danos ao patrimônio público em frente ao Hospital Municipal, em Santarém

Na manhã desta quarta-feira (9), o homem continuava detido, pois não havia feito o pagamento da fiança.

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), depois de causar danos ao patrimônio público em frente ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino de Sotelo, em Santarém, oeste do Pará. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (8).

O suspeito, identificado como Charles Nascimento de Souza, não era paciente nem acompanhante no HMS, segundo informações fornecidas pela polícia. Os funcionários do hospital agiram rapidamente e acionaram a PM antes que o suspeito conseguisse invadir as instalações.

Após a intervenção policial, Charles Nascimento de Souza foi encaminhado a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Lá, o delegado plantonista Fabio Amaral, arbitrou uma fiança equivalente a um salário mínimo. O suspeito foi enquadrado por danos qualificados ao patrimônio público.

Na manhã desta quinta-feira (9), o homem continuava detido, pois não havia feito o pagamento da fiança. Charles Nascimento de Souza é natural da cidade de Oriximiná, conforme informações divulgadas pela polícia.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2024/17:32:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...