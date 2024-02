Homem é encontrado morto com sinais de espancamento na zona rural de Itaituba-Pará

Foto: Reprodução Junior Ribeiro- Vítima, identificada como Clovis e conhecida como “Negão do Carvão”, foi encontrada na manhã deste domingo (25). Segundo informações, Clovis estava temporariamente residindo em uma casa no ramal da Maloquinha, enquanto trabalhava na produção de carvão em outro ramal da região.

Neste domingo (25), um homem identificado como Clovis, conhecido como “Negão do Carvão”, foi encontrado morto na zona rural de Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo informações, o crime ocorreu durante a madrugada.

Clovis estava temporariamente residindo em uma casa no ramal da Maloquinha, enquanto trabalhava na produção de carvão em outro ramal da região. No entanto, seu corpo foi descoberto pela manhã em uma chácara próxima à sua residência temporária, apresentando ferimentos na cabeça que teriam sido causados por pauladas e tijoladas.

A Polícia Militar e a Polícia Civil, foram acionadas para investigar o caso. O local do crime foi isolado para preservação de evidências, e equipes da Polícia Científica foram mobilizadas para a remoção do corpo e coleta de provas. As investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes do crime.

Fonte: Junior Ribeiro Correio do Povo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/13:17:07

