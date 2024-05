Júri condena a 32 anos de prisão acusado de tentar matar ex-namorada em Santarém

Cley Lucian Lopes preso logo após o crime, foi condenado a 32 anos de prisão — Foto: Divulgação

Júri condena a 32 anos de prisão acusado de tentar matar ex-namorada no Residencial Salvação

O conselho de sentença acolheu a tese de tentativa de feminicídio apresentada pela acusação que esteve a cargo do promotor de justiça Luciano Augusto Araújo da Costa.

Cley Lucian dos Santos Lopes foi condenado a 32 anos de reclusão em regime fechado sem direito a recorrer em liberdade por tentativa de feminicídio contra sua ex-namorada Isabelle Thayane Sousa da Silva. O crime aconteceu no Residencial Salvação no dia 5 de outubro de 2022. Na época a vítima tinha 16 anos, e Cley, 20. Além de atacar a ex-namorada a facadas, Cley Lucian ainda ateou fogo na casa onde ela trabalhava como babá. No local, além dela, estavam duas crianças.

O júri popular foi realizado nesta quinta-feira (2), no Fórum de Justiça de Santarém, sob a presidência do juiz Gabriel Veloso. O conselho de sentença acolheu a tese de tentativa de feminicídio apresentada pela acusação que esteve a cargo do promotor de justiça Luciano Augusto Araújo da Costa.

A defesa do Cley Lucian feita pelo advogado Igor Silva Costa, tentou convencer os jurados de que ao atear fogo na casa onde Isabelle Thayane trabalhava, ele não teve a intenção de ferir e nem de matar as crianças.

A presença das crianças no tribunal do júri como testemunhas, contando a versão delas dos fatos que elas presenciaram no dia 5 de outubro de 2022, foi um dos momentos marcantes do julgamento.

Após a leitura da sentença, Cley Lucian que já estava preso desde o dia do crime, foi conduzido pelos policiais penais para a penitenciária de Cucurunã.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/06:31:56

