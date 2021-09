Pará apresenta queda do desemprego, diz Dieese

Para também teve crescimento de ocupados | Foto:Reprodução

Os dados analisados pelo DIEESE/PA mostram que em relação ao total de trabalhadores ocupados no Pará, houve crescimento na ocupação

O Dieese/PA divulgou o novo Estudo sobre Mercado de Trabalho no Pará, com dados ampliados envolvendo força de trabalho, tipo de ocupação e desocupação. O estudo é baseado nos dados mais recentes da PNAD/Continua/IBGE do 2º Trimestre deste ano (Abr-Jun/2021) em relação aos dados da PNAD/Continua/IBGE do 1º Trimestre deste ano (Jan-Mar/2021).

O estudo também é parte integrante do projeto do Observatório do Trabalho do Estado do Pará, parceria entre o Dieese e o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Os dados analisados pelo Dieese/PA mostram que em relação ao total de trabalhadores ocupados no Pará, houve crescimento na ocupação, com a situação a seguinte distribuição: o número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho paraense alcançou no 2º trimestre deste ano (Abr-Jun/2021), um total de 3.347 milhões de pessoas com aumento de 2,8% (cerca de 92 mil trabalhadores a mais) em relação ao quantitativo de trabalhadores ocupados apontados na PNAD/Continua/IBGE do 1º Trimestre/2021 (Jan-Mar), cujo total alcançava naquela oportunidade 3.255 milhões de pessoas (tabela 1).

Na outra ponta, segundo o estudo, caiu o número de pessoas desocupadas no comparativo entre os dois últimos trimestres deste ano. Ainda segundo o Diesse/PA, os números mostram que no 2º trimestre deste ano (Abr-Jun/2021), segundo a PNAD/Continua/IBGE, o número de desocupados no Pará alcançou 515 mil pessoas, contra as 518 mil pessoas apontadas no 1º trimestre de 2021 (Jan-Mar). Estes números representam uma queda de 0,6% com uma redução de 3 mil pessoas no quantitativo total de desocupados

