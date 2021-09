Homem é morto a facadas no peito em Jacareacanga (PA)

Antônio foi atacado a facadas por um suspeito identificado como “Brabo” (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Assassino já foi identificado e está procurado pelas polícias Civil e Militar

No começo da tarde da última terça-feira (28), um homicídio foi registrado em Jacareacanga, no sudoeste paraense. Segundo informações do 15º Batalhão Polícia Militar, por volta de 13h, uma guarnição foi informada sobre um crime com arma branca no bairro União. Chegando ao local, a PM constatou o fato, confirmando que o homem de nome Paulo Merencio dos Santos também conhecido como Brabo, desferiu golpes de faca no peito de Antônio da Conceição.

Logo após o ataque, o autor do crime fugiu do local. Até o momento não se tem informação sobre o que poderia ter motivado o homicídio, no entanto algumas pessoas que moram no bairro onde aconteceu o crime, informaram que poderia ser por motivo passional, por Antônio ter se envolvido com uma mulher com quem Brabo já se relacionou. A Polícia Militar de Jacareacanga também informou que segue no rastro do assassino, procurando por ele em uma área de mata.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do autor do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações – Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...