Polícia Civil prende homem que matou idosos a golpes de facão no município de Placas

Mardonio Teixeira do Amaral confessou ter assassinado o idoso Josias da Conceição a golpes de facão — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Mardonio Teixeira do Amaral se preparava para fugir quando foi preso. Ele alegou que era humilhado com frequência pela vítima.

O assassino confesso do idoso Josias da Conceição foi preso pela Polícia Civil do município de Placas no oeste do Pará, por volta das 20h30 de segunda-feira (24), quando se preparava para fugir. Ele carregava uma mochila com roupas e pertences pessoais. As informações são de Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA

Mardonio Teixeira do Amaral já tinha sido conduzido pela polícia para prestar esclarecimentos juntamente com o indivíduo identificado como Luís Costa Pinto no dia em que o corpo de Josias foi encontrado pelo filho José Ribeiro da Conceição, mas de acordo com a polícia, naquela ocasião não haviam elementos que indicassem que Mardonio era o autor do crime, por isso ele foi liberado.

A polícia retornou ao local do crime no bairro Alto Pará para levantar mais informações. Algumas testemunhas que se encontravam no local disseram que ouviram um discussão na noite de domingo (23), por volta das 21h, entre a vítima e Mardonio.

Novamente a polícia foi atrás de Mardonio na casa onde ele morava, mas o suspeito não foi encontrado no local. Porém, uma pessoa informou que viu Mardonio passar com uma bolsa minutos antes, e que ao avistar a viatura da Polícia Civil teria fugido.

A equipe da PC saiu em busca pelas redondezas e minutos depois o suspeito foi detido e conduzido à delegacia. Apresentando bastante nervosismo ao ser confrontado em razão das contradições apresentadas no depoimento, Mardonio confessou o assassinado. De acordo com a polícia, ele disse que tirou a vida da vítima usando um facão, e que estava embriagado no momento do fato. Quanto à motivação, Mardonio disse que foi em virtude de constantes humilhações que sofria por parte da vítima.

