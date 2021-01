Homem é morto por policiais da Rocam em tiroteio em Parauapebas, no PA

Por G1 PA — Belém 24/01/2021 16h05 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A PM constatou que ele tinha passagens por ameaça e roubo a mão armada, além de histórico de violência nas ações. Uma das vítimas foi encontrada e reconhecer ele como autor do roubo de uma farmácia no bairro Cidade Nova.

Um homem foi morto por policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Polícia Militar em Parauapebas, sudeste do Pará, na noite de sábado (23). Ele foi identificado como Lucas de Souza pela Polícia.

Segundo a PM, ele disparou tiros contra os agentes, que revidaram. M apreende droga e arma com suspeito morto em Parauapebas, no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Militar

