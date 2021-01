Inscrições para o Encceja 2020 terminam nesta segunda-feira

Encceja, exame em busca de certificação de ensino — Foto: Rede Globo/Reprodução

Prova será aplicada em abril. Exame é voltado para aqueles que não concluíram os estudos na idade esperada; participação é voluntária e gratuita.

O período de inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 termina nesta segunda-feira (25) após ter sido prorrogado. Antes, o período de inscrições estava previsto para terminar na sexta (22). A prova está marcada para 25 de abril.

As inscrições podem ser feitas na página oficial do Encceja: http://enccejanacional.inep.gov.br/ .

O exame é voltado para a certificação de jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Para o ensino fundamental, é necessário ter acima de 15 anos. Para o ensino médio, é preciso ter mais de 18 anos.

A participação no Encceja é voluntária e gratuita, e as provas serão aplicadas em todo o país.

Inep prorroga inscrições no Encceja 2020 — Foto: Reprodução/Twitter/@Inep_oficial

Inep prorroga inscrições no Encceja 2020 — Foto: Reprodução/Twitter/@Inep_oficial

O exame estava previsto para ocorrer em dezembro de 2020 mas, com a pandemia, foi remarcado para abril de 2021.

Justificativa de ausência

A partir desta segunda, o Inep também divulgará os candidatos que entraram com recurso após terem recusada a justificativa de ausência para a prova do Encceja 2019. O prazo para apresentar a justificativa encerrou em dezembro. Ela é obrigatória para quem se inscreveu no Encceja 2019, mas não fez todas as provas.

Encceja 2020

Período de inscrições: 11 a 25 de janeiro

Prova: 25 de abril

Por G1

25/01/2021 05h01

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...