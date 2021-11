Homem é preso com motocicleta que foi roubada em Marabá

Motocicleta possuía registro de roubo na cidade de Marabá. (Foto:Divulgação / Ascom PRF)

O suspeito deve responder pelo crime de receptação de veículo

Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelo crime de receptação de veículo, no último sábado (20), no município de Bom Jesus do Tocantins, região sudeste do Pará. Equipes do patrulhamento ostensivo avistaram o suspeito na altura do quilômetro 175 em posse de uma motocicleta modelo Honda Bros, de cor vermelha, sem a placa de identificação, o que chamou a atenção dos agentes.

Após realizar o procedimento de identificação veicular, a equipe constatou que a motocicleta possuía um registro de roubo na cidade de Marabá, sudeste paraense. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus do Tocantins. A moto foi apreendida.

A PRF reforça que, segundo o Art. 180 do Código Penal Brasileiro, é crime adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte, com pena de reclusão de um a quatro anos, além do pagamento de multa.

Por:O Liberal

