Polícia prende suspeito de esfaquear a namorada por suspeita de traição

Webert Rodrigues Vieira, foi preso na rua e disse para polícia que atacou a namorada por acreditar que ela o estava traindo. (Foto: Divulgação Policia)

Um homem foi preso após tentar matar a companheira a facadas na tarde deste domingo, 21 de novembro de 2021 em Novo Progresso. O crime foi no bairro Jardim América.

Após esfaquear a namorada, Webert Rodrigues Vieira, saiu andando e foi encontrado na rua Itaituba, no bairro Cristo Rei; populares avisaram a polícia que um homem suspeito estava com sangue pelo corpo, a polícia militar abordou e Webert confessou ter tentado matar sua mulher com várias facadas alegando que a mesma o teria traído, que de imediato foi dado voz de prisão e encaminhado para DEPOL para procedimentos cabíveis.

A faca usada no crime foi encontrada quebrada na residência onde houve a tentativa de homicidio. (veja a foto abaixo)

O Caso

Conforme testemunhas o casal estava em um bar ingerindo bebida alcoólica, ao chegar em casa a vítima Ana Luiza Barbosa da Silva de23 anos, foi surpreendida com diversos golpes de faca. Houve luta corporal, a residência ficou tomada pelo sangue, a faca quebrou na vítima.

Ana teve perfurações no rosto, três no braço esquerdo, uma, na mão direita e outra no pescoço.

O Acusado foi preso em seguida pela polícia militar.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

