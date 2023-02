Homem é preso pela PRF por porte ilegal de arma de fogo durante fiscalização na BR-163

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O suspeito, que não deve o nome divulgado pela PRF, foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Itaituba. De acordo com Polícia Rodoviária Federal, o suspeito foi enquadrado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Se condenado, pode pegar de reclusão de 2 a 4 anos, e multa. (Com informações do Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA).

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém na BR-163, no município de Itaituba, sudoeste do Pará, por porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu durante trabalho de rotina dos agentes federais a ônibus de transporte de passageiros.

