Homem é morto e tem corpo jogado em poço, no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Um homem identificado como Felipe Pereira Raimundo foi encontrado morto dentro de um poço no distrito Lindoeste, em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. Após a localização, o cadáver foi removido na terça-feira (30/4). Três homens são suspeitos do crime, que teria como motivação o roubo de 200 reais. Um dos suspeitos do suposto latrocínio já foi preso.

Até o momento as informações iniciais indicam que o crime teria ocorrido entre os dias 29 e 30 de abril. Os três investigados pelo caso são homens que estariam consumindo bebidas alcoólicas com a vítima no dia da morte.

Um dos suspeitos, chamado Mateus Pereira da Silva, vulgo ‘Zoiudo’, foi capturado por agentes do 36º Batalhão de Polícia Militar durante o início das investigações.

Testemunhas informaram ter visto a vítima acompanhada de ‘Zoiudo’ e de um casal identificado somente como “Giovani” e “Tatuada”. Os quatro estavam em uma casa abandonada consumindo bebidas desde o domingo (28/04). Já na madrugada do dia 29 de abril, o trio foi visto carregando o corpo de Felipe e o levando em direção ao poço.

Os agentes informaram Mateus teria confessado o crime e dito que tudo ocorreu pois o trio queria roubar a quantia de 200 reais de Felipe. O preso foi levado para a Delegacia de São Félix do Xingu, onde foi autuado por latrocínio e ocultação de cadáver. As autoridades policiais continuam as buscas para localizar e prender os outros dois suspeitos.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma pessoa foi presa em flagrante suspeita de participar do homicídio. Equipes da delegacia de São Félix do Xingu trabalham para localizar os demais envolvidos no crime.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/06:31:56

