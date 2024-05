De virada, Tricolor Paulista Águia de Marabá e encaminha vaga na Copa do Brasil

Juan comemora um dos dois gols que marcou para o São Paulo contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil -(Foto:Reprodução/Twitter Copa do Brasil/Fernando Torres/ Agif/Gazeta Press)

São Paulo aproveita expulsão do Águia de Marabá e encaminha vaga na Copa do Brasil

De virada, Tricolor Paulista venceu no Mangueirão e segue invicto com Zubeldía

No Mangueirão, em Belém, o São Paulo venceu o Águia de Marabá por 3 a 1, nesta quinta-feira (2), e deixou bem encaminhada a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil — torneio do qual é o atual campeão.

Os mandantes, que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, tiveram que jogar com um a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, após Wander ser expulso por chutar o rosto de Patryck, do São Paulo, involuntariamente.

Gol do Águia e virada relâmpago

Ainda assim, foi o Águia de Marabá quem abriu o placar, em bela finalização de fora da área de Wender dos Santos, aos 35 minutos. O empate tricolor, no entanto, veio logo na saída de bola.

O atacante Juan, que havia desperdiçado uma chance clara um pouco antes, ganhou no alto para aproveitar cruzamento de Erick e deixar tudo igual. Em lance muito parecido, também de cabeça, Juan virou o jogo quatro minutos depois.

Na segunda etapa, o experiente Luiz Gustavo, que está retornando de lesão, marcou o terceiro do São Paulo e garantiu uma vida tranquila para o time no jogo de volta.

Agora, no Morumbis, o Tricolor pode até perder por um gol de diferença que estará nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para 22 de maio, uma quarta-feira.

Zubeldía invicto

Com a vitória, o técnico argentino Luis Zubeldía segue invicto no comando do São Paulo. Em três jogos, conseguiu duas vitórias e um empate.

Contra o Águia, Zubeldía aproveitou para rodar o time e testar peças que não vinham tendo minutos em campo.

Águia de Marabá-PA 1×3 São Paulo

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz (João Pabllo), Caíque Baiano e Betão; Wender, Junior Dindê (Kaique) e Patrick; Hitalo, Braga (Patrick) e Wander. Técnico: Matheus Sodré.

São Paulo: Jandrei; Moreira, Diego Costa (Sabino), Ferraresi e Patryck; Luiz Gustavo (Bobadilla), Rodrigo Nestor (Rodriguinho), Michel Araújo (Ferreirinha) e Galoppo; Erick (William) e Juan. Técnico: Luís Zubeldía.

Motivo: jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Data e horário: 2 de maio de 2024, às 19h30 (de Brasília).

Local: Estádio Mangueirão, em Belém-PA.

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES).

Auxiliares: Guthieri Javarini Rodrigues (ES) e Adilson Gomes de Oliveira (ES).

Árbitro de vídeo: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro-FIFA (RN).

Gols: Wender (35 min 1ºT), para o Águia de Marabá; Juan (37 min 1ºT e 41 min 1ºT) e Luiz Gustavo (17 min 2ºT), para o São Paulo.

Cartões amarelos: Wender, Caíque Baiano e Braga, do Águia de Marabá; Rodrigo Nestor e Galoppo, do São Paulo.

Cartões vermelhos: Wander, do Águia de Marabá.

⚽️⚽️ Com dois gols em menos de cinco minutos, aos 36 e aos 40 minutos do primeiro tempo, Juan virou para o Tricolor. Intervalo: Águia de Marabá 1 x 2 São Paulo#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/rJFdVswTvG — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 2, 2024

⚽️ O terceiro gol do Tricolor contra o Águia de Marabá foi de Luiz Gustavo, após bela jogada coletiva: 3 a 1 no Mangueirão! O terceiro do volante com a camisa do São Paulo!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/4XArorQ5DQ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 3, 2024

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/06:31:56

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

