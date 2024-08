Homem é preso por caça e maus-tratos de pássaros silvestres no Pará; 18 espécies são resgatadas

Foto: Divulgação | Agência Pará

Entre os animais apreendidos havia espécies em extinção, de acordo com a polícia.

Um homem foi preso por caça e maus-tratos de animais silvestres na terça-feira (13/8), no bairro Samaumapara, em Bragança, no nordeste do Pará. Após receber denúncias de populares e Organizações Não Governamentais (ONGs), as equipes foram até a residência do suspeito e apreenderam 18 pássaros silvestres das espécies Sanhaço, Curió, Caboclinho-lindo, Ajuru azul, tem-tem e Colin, que estavam em gaiolas pequenas e sujas, e todos sem a devida autorização, licença ou permissão do órgão competente, caracterizando a prática de crime ambiental.

A ação foi realizada pela Polícia Civil e com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). “A Polícia Civil de Bragança sempre atuante no combate aos crimes ambientais. E hoje, em conjunto com a Semma, nos deslocamos até o local denunciado e constatamos a denúncia”, explicou o delegado de Bragança, Alexandre Calvinho.

“O homem foi flagrado com vários pássaros silvestres em condições insalubres e sem autorização, o que caracteriza a prática do crime contra a fauna e dobra a pena. Sem contar que dentre os animais apreendidos havia espécies em extinção”, continuou.

O homem foi autuado em flagrante pela prática de crime ambiental. As aves silvestres foram entregues para a SEMMA do município para serem reintegradas à natureza.

Punição

O crime praticado contra animais está previsto na Lei 9.605, art. 29, o qual prevê pena de detenção de seis meses a um ano e multa para quem matar, caçar, perseguir animais silvestres, nativos ou em rota migratória, sem a devida autorização. A pena é aumentada na metade se o crime for praticado contra espécie rara ou ameaçada de extinção e em período proibido à caça. Bem como o art. 32, que é praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Fonte: Agência Pará

