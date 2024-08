Morador de Belém acerta a quina na Mega Sena e ganha mais de R$ 80 mil; veja de onde é a aposta

(Foto: Reprodução)- Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio acumulou para R$ 50 milhões.

A noite da última terça-feira (13/08) foi de quase sorte para os apostadores da Mega-Sena.

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2.761, e o prêmio principal de R$ 43 milhões acumulou para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (15/04).

Agora, a loteria está no valor de R$ 50 milhões. Os números sorteados foram: 03 – 22 – 34 – 44 – 49 – 57.

Apesar da grande bolada continuar sem dono, 81 paraenses foram premiados na loteria. Uma aposta do município de Belém foi contemplada na quina da Mega, levando o prêmio de R$ 81.885,44.

O Pará é o 18º estado com mais apostas premiadas na Mega-Sena desde 2013, segundo levantamento da Caixa Econômica Federal. Ao todo, o Estado já arrecadou mais de R$ 124 milhões com a loteria. Para tentar a sorte no próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet. A aposta mínima tem o valor de R$ 5.

Paraenses que acertaram na Mega

Em Belém, uma aposta foi premiada com cinco acertos. Em um jogo simples, que custa R$ 5 e marca 6 dezenas, a pessoa sortuda garantiu o prêmio de R$ 81.885,44.

A aposta foi feita online, através dos canais eletrônicos da Caixa. Em fevereiro, outras três apostas da capital paraense faturaram na quina. Juntos, os apostadores somaram o valor de quase R$ 100 mil. Além do premiado na quina, outros 80 paraenses acertaram a quadra, levando o prêmio de R$ 919,60 cada.

Como retirar o prêmio

Para retirar o prêmio, os vencedores podem dirigir-se a uma lotérica em caso de valores até R$ 1.332,78. Para quantias superiores, é necessário dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal. O prêmio pode ser resgatado até dois dias após a apresentação do vencedor em uma agência da Caixa e deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio. Caso contrário, o valor será destinado a programas sociais do Governo Federal.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.Datas dos sorteiosA Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).

