Homem é preso por feminicídio após matar esposa a facadas no PA

A faca utilizada no homicídio foi encontrada minutos depois do assassinato e enviada para a perícia. A Polícia Civil passou a noite ouvindo testemunhas. O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal de Parauapebas, cidade vizinha.

A vítima, Nilcilene da Silva Souza, de 40 anos, foi encontrada morta com um corte de faca no pescoço. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o casal estava embriagado e começaram uma discussão dentro de casa.

