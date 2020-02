Homem entra em delegacia para beber água e é preso após ser reconhecido pela vítima

Pouco antes, o criminoso havia tentado cometer um furto e, depois, esfaqueado a vítima. |Foto: Reprodução

Um homem de 51 anos foi preso na última terça-feira (25) após tentar roubar uma casa e esfaquear uma de suas vítimas. Em seguida, entrou em uma delegacia para beber água, no mesmo instante em que a vítima registrava o boletim de ocorrência contra ele. O caso inusitado aconteceu em Várzea Grande, Região metropolitana de Cuiabá.

De acordo com a Policia Militar, tudo começou quando a vítima, de 39 anos, tomava banho em sua casa, no Bairro Jardim Icaraí, e escutou o cachorro latir. Nesse instante, o dono da residência abriu a porta do banheiro e deu de cara com o suspeito dentro da casa, na área de serviço. O criminoso fugiu pulando o muro e entrando na casa do vizinho. A vítima ligou para o vizinho e contou que um ladrão que havia entrado na sua casa tinha. Os dois, então, saíram juntos em busca do homem.

Ainda segundo a policia, com os dois tentaram detê-lo, o suspeito tirou uma faca do bolso e passou a esfaquear o dono do imóvel. A vítima levou três facadas, a primeira no peito, a segunda nas costas e uma profunda na perna direita, na região da coxa. Em seguida o bandido fugiu do local.

Pouco tempo depois, a primeira vítima procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Durante o registro, porém, o inesperado aconteceu. O suspeito entrou na delegacia para beber água e foi reconhecido.

O investigador que registrava o boletim deu voz de prisão ao acusado, que tentou fugir, mas foi dominado no chão e preso. O caso foi registrado como tentativa de furto e tentativa de homicídio doloso.

