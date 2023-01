Homem estupra esposa grávida e a estrangula até a morte

(Foto:Divulgação/ PCDF) – André Muniz, de 52 anos, é o principal suspeito da série de crimes assustadores. Ele está foragido.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram números alarmantes, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no primeiro semestre de 2022, média de quatro casos por dia. Este número é 3,2% maior que o total registrado no mesmo período do ano anterior, quando 677 mulheres foram mortas.

Na última segunda-feira (02), Mirian Nunes, de 26 anos, foi estrangulada até a morte com um cinto, em Ceilândia, no Distrito Federal. O companheiro, André Muniz, de 52 anos, é o principal suspeito e está foragido.

A vítima também teve os cabelos cortados no último dia 13 de novembro pelo esposo após uma discussão motivada por ciúmes.

A cabeleireira estava grávida de 9 meses quando foi agredida. Ela esperou o marido sair de casa para ir até a Delegacia da Mulher registrar ocorrência. Com medo de ser novamente agredida, Mirian foi para uma casa abrigo, mas em dezembro, a cabeleireira deixou o local para dar à luz.

Em novembro de 2022, a cabeleireira disse à polícia que, em uma tentativa de romper a relação com André, ele a violentou. O estupro ocorreu dois meses antes do registro do BO, por volta do sétimo mês da gravidez.

No depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, a Miriam teria dito, que André afirmou que estava “apenas esperando ela dar à luz à filha do casal para matá-la”. A cabeleireira foi morta em frente a filha, um bebê de um mês de vida.

A Polícia Civil do DF investiga o caso e procura pelo suspeito que ainda está foragido. (Wesley Rabelo, com informações do portal Metrópoles).

