Homem mantém companheira em cárcere por uma semana em quarto de hotel em São Brás

(Foto:Reprodução Redes Sociais)-Foram os funcionários do hotel quem denunciaram a situação, depois de resgatar a mulher

Uma denúncia levou a Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (12) a um hotel no bairro de São Brás onde, no local, os policiais prenderam Alcides Almeida Silva Lopes, de 41 anos, pelo sequestro e cárcere privado de sua namorada.

Segundo o que foi registrado em boletim de ocorrência pelos PMs, eles chegaram ao hotel na travessa Cipriano Santos quando foram acionados via CIOP para atenderem a uma ocorrência de violência doméstica.

Ao chegarem no hotel, a guarnição composta por três policiais foi informada pelo proprietário que a jovem estava hospedada há uma semana naquele estabelecimento no quarto 232 e não podia se ausentar do seu quarto sem o seu companheiro. Quando ela descia para se alimentar, estava sempre de cabeça baixa e não mantinha contato com ninguém, e isso levantou várias suspeitas por parte da equipe do estabelecimento.

Hoje (12), a vítima estava trancada no quarto e pediu gritou, pedindo socorro, sendo atendida pelo proprietário. Quando foi resgatada, ela disse que era mantida em cárcere privada por Alcides, que a ameaçava de morte e também sua família e, por temer que o pior acontecesse, não pediu ajuda.

Ela também informou que já havia sido agredida pelo homem por diversas vezes, mostrando uma foto com marcas no pescoço devido ao estrangulamento que ela disse ter ocorrido dias antes. Segundo a mulher, em todos os dias que estavam hospedados no Hotel, Alcides dizia que iria matá-la pois “ela tinha outro macho”, sendo que essa não era primeira vez que o homem a trancava em um quarto daquele jeito.

Quando Alcides chegou, ele e a vítima, assim como funcionários do hotel, foram levados à Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), no bairro do Marco, onde alcides foi autuado pelos crimes contra sua companheira.

